L’Inter si guarda intorno in vista dell’inizio del campionato. Occhio agli eventuali sacrifici nella prossima fase del mercato estivo che rischia di riservare ancora sorpresa. Dall’Inghilterra il pericolo maggiore

Il campionato di Serie A è ormai alle porte, con l’Inter che intanto lavora da tempo sul campo tra allenamenti ed amichevoli per iniziare col piede giusto questo secondo anno alle dipendenze di Inzaghi. I nerazzurri puntano dritti allo scudetto, dopo aver perso lo scettro nell’ultima annata a favore dei rivali del Milan.

Il mercato chiaramente contribuisce a ridisegnare forze e valori del campionato di Serie A, e la stessa Inter ha visto modificarsi via via la struttura della squadra a suon di nuovi innesti. La rosa andrà sfoltita soprattutto in attacco, mentre i timori dei tifosi arrivano invece dagli eventuali sacrifici di lusso di calciatori come Skriniar, accostato prima al PSG e poi al Chelsea, e Dumfries anche lui avvicinato alla società londinese.

Calciomercato Inter, Chelsea su Dumfries e Fofana: il rischio è una doppia ‘beffa’

Il Chelsea è quindi una delle big europee più attive del momento, con diverse necessità da coprire nelle prossime settimane di calciomercato dopo gli arrivi di Sterling e Koulibaly che da soli non bastano. I ‘Blues’ infatti sono al lavoro per firmare sia Wesley Fofana che Denzel Dumfries come evidenziato da ‘The Athletic’ che poi da anche ulteriori dettagli.

Nel caso specifico il Leicester pensava di valutare il centrale francese, che era stato accostato recentemente anche al PSG al posto di Skriniar, circa 95/100 milioni di euro, ma il Chelsea dal canto suo spera che l’offerta con l’inserimento di giocatori possa abbassare il prezzo. Anche l’interesse per Dumfries è ancora in atto e l’Inter ha bisogno di raccogliere fondi da eventuali cessioni.

Un doppio assalto quello della società londinese che rischia di privare Inzaghi dell’esterno olandese, ma anche di sottrare al Paris Saint Germain un centrale come Fofana che poteva essere individuato come alternativa a Skriniar.