La Roma pensa anche agli infortuni dopo la partita vinta contro il Tottenham in amichevole. Mourinho deve fare i conti con un doppio ko

Sono giorni cruciali per la Roma sul campo e sul calciomercato. Mancano ormai solo due settimane all’inizio della nuova Serie A, in anticipo rispetto al solito.

E poi c’è da fare i conti con le trattative e, in questo i giallorossi stanno andando avanti bene e a fuoco lento. Pensiamo, in particolare a Wijnaldum e a Belotti, colpi che completerebbero una rosa che già è migliorata e di alto livello. Intanto, in amichevole José Mourinho ha potuto registrare una vittoria prestigiosa, quella contro il Tottenham di Antonio Conte con il punteggio di 0-1, grazie a un gol di Ibanez. Dalla partita, però, sono emersi anche due infortuni con cui i campioni in carica dell’ultima Conference League devono fare i conti. Lorenzo Pellegrini, infatti, ha visto l’applicazione di quattro punti di sutura nella zona frontale. E poi c’è Nicola Zalewski: il giovane esterno ha riportato infatti un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Vedremo l’entità nei prossimi giorni.