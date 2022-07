Milan vittorioso in amichevole al Velodrome contro l’Olympique Marsiglia: ottima prestazione per i campioni d’Italia

Un Milan che vince e convince quello che ha espugnato 0-2 il Velodrome di Marsiglia contro l’Olympique di Igor Tudor. La squadra di Pioli risponde positivamente a quello che è stato l’impegno certamente più probante di questo pre-campionato, visto che di fronte i rossoneri avevano una squadra che disputerà la prossima Champions League.

Prova convincente per gli uomini di Stefano Pioli, che non hanno sostanzialmente mai subito le sortite offensive transalpine e che hanno chiuso la gara nel primo tempo grazie ai gol di Messias e Giroud. Tante però le occasioni create dai rossoneri, che hanno tra l’altro terminato la gara anche in superiorità numerica per via dell’espulsione del giovane Isaak Toure, sanzionato con un doppio cartellino giallo nel giro di pochi minuti.

Olympique Marsiglia-Milan 0-2

MARCATORI: Messias 11′, Giroud 28′

ESPULSI: Toure 78′