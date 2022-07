Lorenzo Insigne è stato protagonista, suo malgrado, del pareggio per 0-0 del Toronto contro il New England Revolution. Non mancano le critiche dopo il rigore fallito

La storia di Lorenzo Insigne con il Napoli è sempre stata all’insegna dell’amore, ma anche di troppi alti e bassi.

Alcune delle maggiori critiche l’esterno d’attacco le ha ricevute per i calci di rigore sbagliati, come se alcune volte fossero stregati per il calciatore italiano. E nelle ultime ore ne hanno avuto prova anche a Toronto. Infatti, nell’ultima partita dei canadesi contro il New England Revolution, è arrivato uno scialbo 0-0 che poteva tranquillamente essere una vittoria. A pochi minuti dalla fine, però, Insigne ha sbagliato il calcio di rigore decisivo e ha dovuto incassare anche molte critiche.

Insigne criticato per il rigore sbagliato: i social non perdonano

Abbiamo ancora fresche le immagini di Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi attorniati dall’affetto dei loro nuovi tifosi. Ora l’entusiasmo per l’esterno ex Napoli si è trasformato in una pioggia di critiche, anche dall’Italia. Basta aprire Twitter per notare diversi cinguettii di ironia e che vanno contro l’attaccante, reo di sbagliare troppo spesso i penalty. Inoltre, è stata la prestazione complessiva dello stesso Insigne a non convincere, dato che ha fallito un gol anche nel primo tempo. Di seguito vi proponiamo diversi post su questa scia.

