DIRETTA amichevole Marsiglia-Milan 0-2: finisce il primo tempo LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Velodrome’ tra il Marsiglia di Tudor e il Milan di Pioli in tempo reale

Il Milan è di scena sul campo del Marsiglia in una gara valida come amichevole precampionato tra due formazioni che potrebbero ritrovare in Champions League essendo entrambe qualificate alla fase a gironi.

Reduci dal roboante successo 5-0 sul Wolfsberger, i rossoneri di Stefano Pioli alzano l’asticella dell’avversaria per consolidare i progressi di questa preparazione estiva dopo il brutto passo falso contro il Zalaegerszeg. Per i transalpini di Igor Tudor, invece, si tratta dell’ultimo test match ufficiale di una preseason finora avara di soddisfazioni (sconfitte con Norwich e Middlesbrough, pareggio col Betis) prima dell’inizio del campionato francese in programma domenica prossima. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Velodrome’ in tempo reale.