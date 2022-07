La Juventus va alla ricerca di un attaccante: ipotesi Depay con il nodo formula e la priorità del Barcellona

La Juventus continua a guardarsi intorno alla ricerca di un imprescindibile rinforzo in attacco.

La priorità di Allegri, il ritorno di Alvaro Morata, continua ad essere un’operazione complessa (non si registrano aperture dell’Atletico a sconti, finora), e una delle alternative valutate dai bianconeri porta ancora al mercato spagnolo. Memphis Depay, infatti, sta diventando uno dei nomi caldi per l’attacco della Vecchia Signora, anche in virtù degli ottimi rapporti con la dirigenza del Barcellona (con la quale si potrebbe tornare a parlare di Pjanic).

Per ora, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, si tratta ancora di sondaggi preliminari sia con l’olandese che con i catalani, la cui intenzione è monetizzare al massimo la cessione.

Calciomercato, Juventus-Depay: pista da monitorare

Xavi ha già comunicato a Depay che con il rinnovo di Dembelé e gli arrivi di Raphinha e Lewandowski per lui non ci sarà spazio e gli azulgrana, per lasciarlo partire, chiedono tra 15 e 20 milioni di euro. Il contratto in scadenza nel 2023 non esclude ulteriori sconti, ma la Juventus, per ora, proporrebbe un prestito secco con contestuale rinnovo del 28enne fino al 2024. Un’operazione complessa, dunque, ma una pista da continuare a monitorare.