Un doppio colpo è ormai in chiusura in Serie A e si tratta di due operazioni importanti per il club in questione. Ecco le ultime novità

Il Torino è particolarmente attivo in questa sessione di calciomercato e dopo aver incassato grazie all’operazione Gleison Bremer con la Juventus e dopo che i bianconeri hanno sorpassato l’Inter.

Ma proprio dai nerazzurri sta arrivando il primo di due acquisti dei granata e ci stiamo riferendo a Valentino Lazaro. L’esterno arriverà in prestito dalla Beneamata, per cui non faceva parte del progetto. Non è l’unico nome che è ormai in dirittura d’arrivo per il Torino di Juric: Aleksej Miranchuk è il secondo colpo e vestirà la maglia granata in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Entrambi i calciatori sono attesi nella mattinata di domani per effettuare le visite mediche.