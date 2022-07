CM.IT | Intrigo Meret: con Kepa il suo futuro è in bilico

Napoli, Meret è un rebus: con l’arrivo di Kepa il futuro dell’estremo difensore friulano è in bilico

Dall’orma inizio della preparazione il tema portiere in casa Napoli resta un argomento quantomai delicato. Con l’arrivo di Kepa in azzurro, il futuro di Meret è in bilico. Il portiere friulano è chiamato ad una scelta: provare a trovare dei club disposti ad acquistarlo, restare in scadenza di contratto o allungare l’intesa fino al 2024 e andare altrove in prestito, magari al Torino o all’Empoli se dovesse andare via Vicario.

In base a quanto raccolto da Calciomercato.it, anche all’estero si muove qualcosa. Se Schmeichel dovesse andare al Nizza può farsi avanti il Leicester per l’estremo difensore classe 1997. Il Napoli chiede 25 milioni di euro, ma a 15 milioni più bonus potrebbe definire l’affare. C’è una sola certezza: il rinnovo impostato qualche mese fa con il Napoli è nel cassetto.