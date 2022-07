Juve, non torna più: Xavi cambia tutto

Sorpresa in casa Barcellona con il club catalano che può cambiare idea e l’affare per la Juventus rischia di complicarsi

Lo scambio aveva caratterizzato il mercato estivo del 2020. Guardando però quelli che sono stati i risultati, né Arthur né Miralem Pjanic hanno resto quanto ci si sarebbe aspettato. Il brasiliano è stato spesso oggetto di critica dopo le gare giocate con la Juventus, oltre ad essere rimasto a lungo ai box per problemi fisici. Il bosniaco, dopo una prima stagione, è stato ceduto in prestito al Besiktas perché non rientrava nei piani dell’allora tecnico Koeman.

Rientrato dalla Turchia, non è detto però che Pjanic non possa rilanciarsi con la maglia del Barcellona. Xavi ha ben chiara quella che è la situazione delle cessioni, con un solo dubbio, relativo appunto al giocatore bosniaco. Come infatti riferisce ‘As’, per la questione attacco Xavi avrebbe già deciso da tempo. Abde, insieme a Braithwaite e a Depay sono nella lista dei partenti. L’olandese è una pista da monitorare per la Juventus, a caccia di un rinforzo in attacco da regalare ad Allegri.

Juventus, si complica Pjanic: Xavi pensa di trattenerlo

Il grosso dubbio invece, riguarda appunto Pjanic. Il bosniaco, che sembrava certo di partire, si sta facendo apprezzare nel corso di questa preparazione per professionalità, mentalità vincente, rendimento ed eccellente attitudine. Anche Pjanic è stato tra l’altro accostato alla Juventus, con Allegri che ha bisogno di un innesto in mediana visto l’infortunio di Pogba. E a riguardo si è ipotizzato appunto il ritorno del classe 1990.

Nei prossimi giorni è prevista una riunione tra lo stesso giocatore e il tecnico, che incontrerà anche gli altri giocatori in partenza. Ma mentre a Depay ed Abde verrà comunicato come si cercheranno soluzioni sul mercato (a titolo definitivo per il primo e in prestito per il secondo), per Pjanic la situazione è totalmente diversa. Xavi non ha ancora deciso: il giocatore può giocarsi un posto in rosa con Nico Gonzalez.