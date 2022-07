Calciomercato Juve e Milan, sorpasso immediato: ha già detto sì

Juve e Milan potevano entrare in rotta di collisione per un calciatore in particolare. In realtà, ora il difensore sembra aver preso un’altra direzione

Juve e Milan stanno diventando due delle protagoniste assolute in questa fase del calciomercato e a dimostrarlo sono direttamente gli acquisti già effettuati.

I bianconeri, oltre a Pogba e Di Maria, sono riusciti a chiudere anche il colpo Gleison Bremer, strappandolo all’Inter, mentre i rossoneri sono in procinto di chiudere finalmente De Ketelaere e non è stata una trattativa semplice per durata e cifre. Ora, però, si deve guardare avanti ed entrambe le big di Serie A sono in procinto di perdere un obiettivo importante in entrata: ecco di chi si tratta.

Calciomercato Juve e Milan, Kehrer è sempre più vicino al Siviglia

Nei prossimi giorni, potrebbe concretizzarsi un effetto domino tra difensori sul calciomercato. Il passaggio di Jules Kounde al Barcellona a suon di milioni, infatti, potrebbe portare il Siviglia a investire per un nuovo profilo. Il nome giusto dovrebbe essere quello di Thilo Kehrer dal PSG. Parliamo di un difensore moderno e dalle ottime qualità tecniche che dovrebbe lasciare Parigi quest’estate. Juve e Milan ci hanno pensato, ma senza affondare il colpo e ora potrebbero essere sorpassate. Secondo quanto riporta ‘Estadio Deportivo’, infatti, il centrale ha già detto sì agli andalusi e quindi l’affare potrebbe presto concretizzarsi, con buona pace della Serie A, dove era stato proposto all’Inter anche come contropartita per Skriniar.