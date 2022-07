La Juve ripensa a Kostic: l'Inter fa partire un nuovo derby d'Italia

L’attuale sessione di calciomercato è fatta anche di sorpassi e inserimenti reciproci tra Juve e Inter. Questo potrebbe avvenire anche per un obiettivo comune

La Juve è ancora alla ricerca di alcuni profili importanti per completare la rosa, e non è così scontato. Ci riferiamo sicuramente al centrocampo, dopo l’infortunio di Paul Pogba, ma non solo.

Perché in attacco manca ancora qualcosa e sugli esterni la coperta è corta. Sappiamo che Massimiliano Allegri ama il trasformismo tattico e, quindi, oltre al 4-3-3, potrebbe utilizzare anche il 4-4-2 e il suo caro 3-5-2. E proprio per questo un calciatore come Filip Kostic sarebbe ideale per le esigenze del tecnico livornese. L’esterno dell’Eintracht Francoforte è molto abile nell’uno contro uno e da mancino puro gioca a sinistra. Per questo è pedina essenziale per tutti i moduli citati. La Juve è sul calciatore da tempo, ma non ha affondato il colpo. Per questo attenzione anche a manovre di disturbo e inserimenti improvvisi.

Juve e Inter si sfidano (ancora) per Kostic

Il pressing bianconero non si è ancora concretizzato, quindi, ma potrebbe presto riattivarsi. La dirigenza è tornata a sondare la pista con l’agente dell’esterno per vedere se ci sono ancora i margini per far decollare l’affare. Secondo quanto riporta ‘La Stampa’, però, non c’è solo la Vecchia Signora in Italia. Sì, perché anche l’Inter si è mossa nelle ultime ore per l’esterno, come riporta il quotidiano torinese. Si profila, dunque, un altro derby d’Italia per l’esterno che farebbe decisamente comodo a Simone Inzaghi nell’alternanza con Robin Gosens e dopo l’addio di Ivan Perisic. Dopo quanto successo con Gleison Bremer, ne vedremo sicuramente delle belle.