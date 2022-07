Vittoria della Roma contro il Tottenham, rimonta Inter contro il Lione: i risultati delle amichevoli di giallorossi e nerazzurri

Vittoria della Roma, pareggio per l’Inter: questi i risultati delle amichevoli di sabato 30 luglio. Dopo l’insoddisfacente sconfitta a porte chiuse contro l’Ascoli, la Roma targata Jose Mourinho si riscatta. Lo fa nella prestigiosa amichevole contro il Tottenham, andata in scena tra le mura del Sammy Ofer Stadium di Tel Aviv.

Lo Special One si aggiudica il confronto faccia a faccia con Antonio Conte, allenatore con cui in passato il mister portoghese ha avuto più di un confronto acceso (a distanza e non). Stasera l’ex Inter può sorridere, seppur non si tratti ovviamente di una gara ufficiale. La contesa si è conclusa, al termine dei 90 minuti, sul punteggio di 1-0 in favore della squadra giallorossa. E ci ha messo subito lo zampino il nuovo arrivato, Paulo Dybala. Al 29esimo del primo tempo, la Joya pennella un corner delizioso e trova la testa di Ibanez, che trafigge Lloris. Gli ‘Spurs’, nel corso della sfida, provano più volte a recuperare, ma non riescono a scavalcare il muro solido dei capitolini.

Inter-Lione 2-2: Lukaku e Barella firmano la rimonta

L’Inter impatta 2-2 a Cesena contro il Lione. Per la squadra di Inzaghi un test attendibile con i francesi capaci di andare avanti di due gol, prima della rimonta nerazzurra. A sbloccare il match è Lacazette al 31′: cross di Paqueta, retroguardia interista sorpresa e l’ex Arsenal non sbaglia. Sul finire di tempo Gusto sfiora il raddoppio: palo.

Il 2-0 arriva però in avvio di ripresa quando è il neo-entrato Cherki a battere Onana. Qui inizia un’altra partita con Lukaku che riapre subito il match e Barella con lo scavetto che fa 2-2 al 65′. Inevitabile girandola di sostituzioni e nel finale, Onana salva il risultato deviando sulla traversa un colpo di testa di Dembele.

TOTTENHAM-ROMA 0-1: 29′ Ibanez (R)

INTER-LIONE 2-2: 31′ Lacazette (L), 49′ Cherky (L), 51′ Lukaku (I), 65′ Barella (I)