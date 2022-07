Lukaku flop, che caos: sta succedendo ora

L’Inter è in campo contro il Lione e la squadra di Inzaghi sta faticando: Lukaku flop, sta succedendo ora

Cresce la difficoltà dei test amichevoli dell’Inter con l’avvicinarsi all’inizio del campionato. Questa sera i nerazzurri sono impegnati contro il Lione e la partita si sta rivelando molto difficile per la squadra di Inzaghi.

I francesi hanno chiuso il primo tempo in vantaggio di un gol, grazie alla rete di Lacazette. Un gol che ha fatto scattare qualche dubbio sulla tenuta difensiva dell’Inter, anche se non è questo l’aspetto che sta facendo preoccupare di più i tifosi nerazzurri. Sui social, infatti, c’è un calciatore soprattutto che è finito nel mirino della critica e la cui prestazione è stata bocciata senza mezzi termini.

Inter-Lione, Lukaku bocciato

E’ proprio Romelu Lukaku, l’uomo più atteso della nuova Inter, ad essere stato criticato in maniera anche dura dai tifosi dell’Inter. C’è chi mette in evidenza la sua forma fisica non perfetta e chi dà un giudizio inappellabile sul suo ritorno in nerazzurro: “La peggior operazione della storia”.

Bocciatura quindi per Lukaku al quale però non manca il tempo per zittire le critiche e tornare ad essere l’idolo della Curva interista.

Ecco alcuni tweet:

Solo a me Lukaku sembra decisamente sovrappeso? — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) July 30, 2022

Non mi sta piacendo Lukaku, sono preoccupata… — Alessandra la #SuningOut. (@4LEX4ND4N0V1C) July 30, 2022

Speriamo che #lukaku ritorni presto in forma perché il Lukaku delle amichevoli è la versione panterone moscione.#InterLione — Giuseppe (@Gliantonio7) July 30, 2022

8 milioni per lukaku che potevano tranquillamente essere risparmiati — Johan (@Gyomei_3) July 30, 2022

Difficile vincere le partite con Jordan Lukaku prima punta — IlSimoinzaghiano (@murieIismo) July 30, 2022

Il ritorno di Lukaku è la peggiore operazione della storia dell'Inter — Curva Nord hater (@thkjj02) July 30, 2022