DIRETTA amichevole, Tottenham-Roma | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Sammy Ofer Stadium’ tra il Tottenham di Conte e la Roma di Mourinho in tempo reale

La Roma affronta il Tottenham in Israele in una gara valida come amichevole precampionato a quindici giorni dalla prima giornata di Serie A che vedrà i capitolini impegnati in trasferta contro la Salernitana.

Da una parte i giallorossi di José Mourinho vanno a caccia di risposte dopo i risultati non positivi ottenuti nelle ultime uscite con le sconfitte contro Sporting CP ed Ascoli intervallate dal pareggio contro il Nizza. Sarà anche l’esordio ufficiale per Dybala dopo la sgambata di Trigoria contro i marchigiani. Dall’altra gli Spurs di Antonio Conte sono al secondo test match europeo dopo la vittoria contro i Rangers di Glasgow che ha fatto seguito alla tournée in Corea del Sud. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Sammy Ofer Stadium’ in tempo reale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

TOTTENHAM (3-4-3): Lloris; Sanchez, Romero, Dier; Doherty, Hojbjerg, Bissouma, Perisic; Kulusevski, Kane, Son. All. Conte.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Dybala; Abraham. All. Mourinho.