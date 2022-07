DIRETTA amichevole Inter-Lione 0-0 | Gara iniziata LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dino Manuzzi’ tra l’Inter di Inzaghi ed il Lione di Bosz in tempo reale

L’Inter ed il Lione si sfidano in una partita amichevole di preparazione ai campionati di Serie A e di Ligue 1 in una partita che mancava dagli ultimi anni del passato decennio, quando i meneghini si imposero due volte per 1-0 nella International Champions Cup.

Reduci dalla sconfitta nei minuti di recupero contro l’altra formazione transalpina del Lens, i nerazzurri di Inzaghi vanno a caccia di un risultato e soprattutto di una prestazione importanti per continuare al meglio la preseason. Per i biancorossoblu di Bosz, invece, si tratta dell’ultima possibilità di fare esperimenti in vista della prima giornata che li vedrà opposti all’Ajaccio venerdì prossimo. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dino Manuzzi’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-LIONE

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro. All.: Inzaghi

LIONE (4-3-3): Lopes; Gusto, Mendes, Lukeba, Tagliafico; Paqueta, Lepenant, Aouar; Tete, Lacazette, Toko-Ekambi. All.: Bosz