Calciomercato Napoli, sprint per Raspadori: c’è l’accordo

Calciomercato Napoli, gli azzurri accelerano per Raspadori: avanti tutta per l’attaccante del Sassuolo, i dettagli

Il Napoli fa sul serio per Giacomo Raspadori. L’attaccante classe 2000 è stato individuato come ‘jolly’ da utilizzare in vari ruoli nel reparto offensivo e visto il suo talento gli azzurri intendono investire in prospettiva su di lui.

Trattativa che è stata ‘sdoganata’ da Carnevali, ad del Sassuolo. Le richieste dei neroverdi si aggirerebbero almeno intorno ai 30 milioni di euro, intanto i partenopei avrebbero trovato, secondo il ‘Corriere dello Sport’, l’intesa con l’entourage del giocatore per un quinquennale fino al 2027 da 2,5 milioni a stagione. Inoltre, l’affare Raspadori non sarebbe alternativo al colpo Simeone, che resta vicino per il Napoli e potrà concretizzarsi nel momento in cui Petagna partirà per destinazione Monza.