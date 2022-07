Il Milan è in una fase cruciale del suo calciomercato. I rossoneri, infatti, hanno praticamente chiuso il colpo De Ketelaere e non hanno intenzione di fermarsi

Il Milan è rimasto fin troppo a guardare nel primo mese abbondante sul calciomercato e con Juventus e Inter che invece si sono mosse per bene.

I rossoneri si sono fatti sfuggire Sven Botman in difesa e anche a centrocampo le cose non sono andate come previsto, dato che Renato Sanches ancora non è arrivato a Casa Milan, e se ne parla da mesi come sostituto di Franck Kessie. Ma attenzione, perché proprio nelle ultime ore sarebbe avvenuta una sterzata importante per il destino di Paolo Maldini e dei suoi uomini. E stiamo parlando di Charles De Ketelaere che ormai è in procinto di vestire la maglia rossonera, ma potrebbe non essere finita qui.

Calciomercato, non solo De Ketelaere: Milan a caccia di un altro colpo

Il giovane centrocampista in arrivo dal Brugge non dovrebbe essere l’unico colpo per Stefano Pioli, anche se è molto gradito. Oggi, nel nostro consueto sondaggio su Twitter, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale dovrebbe essere il rinforzo prioritario adesso per i campioni d’Italia.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊#Milan, #DeKetelaere in arrivo: quale altro rinforzo sarebbe adesso prioritario per i rossoneri? RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 30, 2022

A vincere è stato Renato Sanches con il 51,8%, mentre al secondo posto con il 31,4% si è piazzato Hakim Ziyech. Molto più staccati Milenkovic e Zielinski. Un plebiscito in piena regola, insomma. E che fa capire la voglia che hanno i tifosi rossoneri di piazzare un colpo che è nell’aria da troppe settimane.