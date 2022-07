La Lazio rischia di veder sfumare un colpo che sembrava a un passo: ecco l’alternativa per i biancocelesti

La Lazio ha compiuto fin qui una positiva campagna di rafforzamento. Per i biancocelesti, però, c’è un ulteriore colpo che sembra poter sfumare quando sembrava in dirittura d’arrivo.

Per la squadra di Sarri, sembrava fatta per Provedel. Per il portiere dello Spezia, però, stando a quanto riferito da ‘Radio Radio’, ci sarebbe una differenza di 300 mila euro tra offerta dei capitolini e richiesta dei liguri che potrebbe far saltare tutto. La Lazio, in alternativa, starebbe valutando il portiere della Fiorentina, Terracciano.