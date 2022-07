Roma col fiato sospeso: “La Juve lo vuole con Parades”

Attenzione a quello che potrebbe succedere nelle prossime giornate, anche il mercato della Roma può essere stravolto: “Lo vuole la Juventus”

Il mercato ci ha abituato a continui e repentini cambi di rotta, come nel caso Bremer, ma nei prossimi giorni potrebbe succedere di nuovo. Anche questa volta ci sarebbe la Juventus di mezzo e a tenere il fiato sospeso, però, sarebbe la Roma di José Mourinho.

In questa settimana i bianconeri hanno continuato a sottoporre il menisco di Paul Pogba a nuovi accertamenti. La volontà della società è quella di comprendere a fondo l’entità dell’infortunio subito dal francese per decidere se operare un cambio di strategia sul mercato oppure no. Ad andarci di mezzo, come detto, potrebbe essere la Roma ed uno dei suoi principali obiettivi.

Calciomercato Roma, attenta a Wijnaldum: “Lo vuole anche la Juventus”

Il calciomercato potrebbe riservarci un nuovo intrigo e avere come protagonista Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese è in contatto con la Roma da settimane e la sua permanenza al PSG appare ormai come uno scenario lontano. L’infortunio di Paul Pogba, però, potrebbe mischiare le carte in tavola e complicare i piani dei giallorossi.

Ai microfoni di ‘Radio Radio’, Furio Focolari ha rivelato: “Io ieri ho saputo che la Juventus vuole rompere le scatole alla Roma per Wijnaldum. A Torino sanno che l’infortunio di Pogba andrà per le lunghe e quindi oltre a Paredes vogliono anche l’olandese”. L’olandese potrebbe rivelarsi un grande rinforzo per la compagine di Allegri, permettendogli anche di sopperire all’assenza del ‘Polpo’ nei prossimi mesi.