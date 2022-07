Ilkay Gundogan in Serie A, spunta la pista a sorpresa per il centrocampista tedesco del Manchester City di Guardiola

Negli ultimi anni, è stato sicuramente, a livello europeo, uno dei centrocampisti più influenti in assoluto. Dopo gli anni al Borussia Dortmund, già di alto livello, Ilkay Gundogan è diventato una colonna del Manchester City di Guardiola.

Il tecnico spagnolo ha messo il tedesco al centro del suo sistema di gioco per intelligenza e qualità. Facendone addirittura una sorta di centravanti ombra in alcuni momenti. 17 reti complessive nella stagione 2020/2021, ‘solo’ 8 gol nella stagione scorsa ma due pesantissimi: quelli, all’ultima giornata di campionato, della doppietta con cui il City ha ribaltato l’Aston Villa e vinto il titolo davanti al Liverpool. Insomma, un giocatore in grado di essere determinante per geometrie e per inserimenti. E che potremmo vedere in Serie A, stando ai rumours.

Calciomercato Juventus, Gundogan in lizza: gli scenari

Contratto in scadenza a giugno del prossimo anno, secondo il ‘Corriere dello Sport’ Gundogan sarebbe stato offerto da alcuni intermediari alla Juventus, entrando nel tourbillon di nomi accostati ai bianconeri dopo l’infortunio di Pogba. Alla Continassa, riflessioni in atto. Di certo, se il costo del cartellino potrebbe essere non particolarmente elevato, occhio invece all’ingaggio del tedesco, 32 anni ad ottobre, che supera gli 8 milioni a stagione. La Juventus valuta diversi profili per la mediana, come raccontato da Calciomercato.it, con le suggestioni Fabian Ruiz e Milinkovic-Savic sullo sfondo. Molto in ogni caso dipenderà dalla effettiva durata dello stop di Pogba, nella speranza di non dover rinunciare a lui per metà stagione.