Calciomercato Juventus, Allegri ottiene altri due rinforzi gratis

Calciomercato Juventus, Allegri attende nuovi rinforzi: i bianconeri stuzzicati da un altro doppio colpo a zero

Juventus pronta a concludere la tournée negli Stati Uniti con l’amichevole di questa notte contro il Real Madrid. Match che può dare risposte importanti a Massimiliano Allegri dopo la gara contro il Barcellona, in vista dell’avvio del campionato. Mentre sullo sfondo c’è sempre il mercato.

Diverse mosse, ancora, da mettere a segno per i bianconeri, in vari reparti. Il tecnico livornese si aspetta rinforzi di spessore per completare la squadra. Con delle difficoltà inattese generate dall’infortunio di Pogba. La Juventus valuta diverse piste suggestive, come raccontato da Calciomercato.it, da Fabian Ruiz a Milinkovic-Savic. Manca ancora anche un colpo in attacco. Per i due ruoli scoperti in questo momento, spunta la doppia ipotesi a parametro zero che potrebbe risolvere molti problemi.

Calciomercato Juventus, idea Mertens e non solo

Su ‘Tuttosport’, viene riferito che per il posto in avanti sarebbe stato offerto da alcuni intermediari Dries Mertens, svincolato dopo la fine della sua avventura con il Napoli. Per ora, il nome sarebbe stato registrato alla Continassa, ma una vera trattativa non sarebbe ancora partita. Si riflette sull’età del giocatore, sapendo però che non è detto si riuscirebbe a convincerlo visto il rapporto con gli azzurri. E con Sarri che lo attende alla Lazio, in subordine. L’altro nome che può arrivare gratis, questa volta a centrocampo, è Miralem Pjanic, per il quale si prospetterebbe un ritorno in prestito secco. Il bosniaco ha colpito favorevolmente Xavi in questa prima fase prestagionale e vorrebbe giocarsi le sue chances al Barcellona, ma i blaugrana, di contro, devono sfoltire la rosa e il nome del bosniaco non è di quelli intoccabili.