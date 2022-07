L’affare in uscita è ormai chiuso per l’Inter in sede di calciomercato. I nerazzurri hanno completato il trasferimento in prestito: resta in Serie A

L’Inter deve muoversi in uscita in questa fase del calciomercato, per poi tornare a pensare alle entrate, per i ruoli che risulteranno scoperti in rosa. E si pensa soprattutto alla difesa.

E proprio la retroguardia nerazzurra riguarda l’ultima operazione in uscita messa a segno da Beppe Marotta e dalla dirigenza della Beneamata. Stiamo parlando di Lorenzo Pirola. Per settimane il centrale è stato protagonista sul calciomercato, ma ora si è concretizzato il suo trasferimento alla Salernitana in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Di seguito il comunicato ufficiale da parte del club campano: “L’U.S. Salernitana comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Inter per il trasferimento a titolo temporaneo di un anno con opzione e contro-opzione del difensore classe 2002, Lorenzo Pirola”.