Grande entusiasmo in casa Roma, i giallorossi puntano in alto con il colpo Dybala: dichiarazioni spregiudicate

La Roma si lancia verso l’avvio di stagione a vele spiegate. Entusiasmo alle stelle dopo il colpo Dybala nell’ambiente giallorosso. Sensazioni esplicitate dalle dichiarazioni di un protagonista, che crede molto nelle potenzialità della nuova squadra capitolina.

Tammy Abraham è pronto a un’altra annata importante e al ‘Corriere dello Sport’ ci mette la faccia: “Stiamo costruendo un grande progetto, l’obiettivo deve essere entrare tra le prime quattro. E con Dybala si può sognare, è giusto. Se dicessi che non punto allo scudetto, direi una bugia. Nessuna gelosia tra noi, anzi, possono esserci due re…Scegliere tra Conte e Mourinho? Come si fa, sono due grandi allenatori. Di Mourinho ho già parlato, è l’allenatore in cui credo, mi spinge a dare il meglio”. Sul suo futuro: “Penso solo a dare il meglio con la Roma, qui mi trovo benissimo. Non mi sono mai pentito di aver lasciato il Chelsea e aver fatto questa scelta, non ho assolutamente fretta di tornare in Inghilterra”.