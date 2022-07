Cesare Casadei, centrocampista baby dell’Inter, è finito nel mirino del Chelsea e poteva essere nella trattativa col Torino per Bremer: le ultime dai social network

La giornata di oggi è tornata ad essere caldissima per il calciomercato dell’Inter di Simone Inzaghi.

Questa volta però, sul fronte delle uscite. Andrea Pinamonti, ad esempio, è diventato un serio obiettivo dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, mentre i nerazzurri sono al lavoro per la partenza, attraverso la rescissione del contratto, di Alexis Sanchez, attaccante cileno finito nei radar del Marsiglia di Tudor. Non solo, nel pomeriggio è spuntata anche l’ipotesi di un approccio del Chelsea per Cesare Casadei, giovane centrocampista dell’Inter, coinvolto precedentemente anche nella trattativa per Gleison Bremer, poi approdato alla Juventus di Massimiliano Allegri.

Inter, i pareri social su Casadei-Chelsea

Su Twitter abbiamo potuto raccogliere un po’ le impressioni dei tifosi dell’Inter e degli appassionati di calcio in merito a questo possibile trasferimento di Casadei a Londra, sponda Chelsea. C’è chi spinge per la partenza del centrocampista classe 2003 in maniera tale da fare cassa ed evitare partenze dolorose, basti pensare a Skriniar, ma c’è anche chi lega Casadei a Romelu Lukaku che, nel mese di giugno, ha fatto il percorso inverso a quello che potrebbe fare il talento nerazzurro.

DI SEGUITO ALCUNI TWEET

Società che lavora malissimo con i giovani, per loro Casadei non vale Gagliardini ma poi arriva il Chelsea con 8M e ti domandi che problemi hanno Inzaghi e dirigenza #Inter #Casadei — alex (@_alex91_) July 29, 2022

Il Milan sgancia 36 milioni senza cedere giocatori. L'Inter vende Casadei per pagare il prestito di Lukaku. — Matteo (@rwivkw) July 29, 2022

7 milioni #Casadei 😲 non facciamo un'altra cazzata alla #Zaniolo — LUIGI DA SANPIERO (@luigi_dsp) July 29, 2022

Ma Casadei sarà più scarso di Gagliardini?

Proviamolo in prima squadra.#casadei — Alessandro (@Alessandro9972) July 29, 2022