Il Milan spera di chiudere a brevissimo per De Ketelaere, la doppia mossa che può definire finalmente l’affare

Il weekend potrebbe essere decisivo, finalmente, per il Milan per la chiusura dell’affare De Ketelaere. La trattativa per il belga si prolunga ancora, ma c’è ottimismo che si respira per una intesa che potrebbe arrivare a breve.

Ieri, Calciomercato.it vi ha raccontato della richiesta da parte del Bruges al Milan di un ultimo sforzo. Arrivano ulteriori indizi sul fatto che la trattativa potrebbe finalmente andare a dama, magari nelle prossime ore. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, nel computo totale sarebbe stata inserita a favore del Bruges una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, da calcolare non sul prezzo del trasferimento ma sulla differenza di prezzo tra acquisto e cessione. Inoltre, come già anticipato dalla nostra redazione, De Ketelaere, che ieri non si è allenato perché ‘fermato’ proprio dal Bruges per non correre rischi, avrebbe ‘tagliato’ il proprio futuro ingaggio in maglia milanista di 400 mila euro (scendendo da 2,7 milioni annui a 2,3). Insomma, si intravede l’ultimo miglio.