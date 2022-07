Tradisce il Napoli e va alla Juventus: scelta fatta

Dopo averci provato invano per Kalidou Koulibaly, la Juventus può tornare nuovamente a ‘minacciare’ la rosa del Napoli

L’infortunio al ginocchio rimediato da Paul Pogba nella tournée statunitense rappresenta un gran bel problema per la Juventus. Il club bianconero, in attesa di conoscere i tempi di recupero del centrocampista francese, ha immediatamente bloccato la partenza di Adrien Rabiot, per il quale si stava lavorando in uscita.

Pogba è atteso in Italia nelle prossime ore, dove verrà sottoposto ad un’ulteriore visita specialistica che stabilirà se il centrocampista dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico o meno. La speranza della Juve è di riaverlo il prima possibile e di poter evitare che il ragazzo finisca sotto i ferri, ma le prime previsioni non sono certo ottimistiche.

Pertanto, oltre al nome di Paredes individuato come possibile nuovo regista di Allegri e legato all’uscita di Arthur, la Juventus potrebbe ancora muoversi sul calciomercato alla ricerca di una mezzala che possa sostituire l’ex Manchester United nei primi due mesi della nuova stagione bianconera.

Calciomercato Juventus, scelto Zielinski come alternativa a Pogba

Nel sondaggio lanciato questa mattina agli utenti di Calciomercato.it su Telegram, è stato chiesto quale tra i profili più ambiti nel campionato italiano sarebbe il più adatto per prendere il posto di Paul Pogba nel centrocampo della Juventus, nelle prime settimane della nuova stagione. Il più votato dai tifosi bianconeri è stato proprio Piotr Zielinski con il 38%, centrocampista quotato dal Napoli sui 40 milioni di euro. Sul calciatore polacco, sebbene un timido interesse, non sembra essere forte la concorrenza del Milan.

Alle sue spalle si è piazzato Frattesi con il 34% delle preferenze; il talento del Sassuolo è stato momentaneamente messo da parte dalla Roma dopo l’accelerata dello scorso mese. Proprio dalla formazione giallorossa il terzo più votato è stato Bryan Cristante al 15%, nonostante alla Roma non abbia più giocato da interno di centrocampo negli ultimi anni. Ultimo posto, infine, per un ottimo incursore del campionato italiano come Mario Pasalic (15%).