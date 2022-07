Ultime indiscrezioni di calciomercato che riguardano la Juventus e la Roma, alla ricerca di due centravanti di riserva per i propri allenatori

Dopo gli ottimi movimenti che hanno visto Roma e Juventus grandi protagoniste del mese di luglio sul mercato italiano, entrambe le società adesso hanno bisogno di puntellare ulteriormente le rispettive rose per cercare di arrivare alla prima giornata di campionato al gran completo.

Una necessità che accomuna i bisogni di Roma e Juventus in questo calciomercato, è sicuramente la ricerca di un attaccante di riserva. Se da una parte Massimiliano Allegri sta aspettando un vice Vlahovic in avanti – nonostante l’ottimo precampionato che ha visto fin qui protagonista Moise Kean -, dall’altra lo stesso José Mourinho vorrebbe completare il reparto avanzato con un vice Abraham. Shoumorodov la scorsa stagione non ha convinto lo Special One che starebbe valutando altri profili. Tra questi, sia Roma che Juventus, negli ultimi giorni hanno sondato il terreno ad uno svincolato di lusso come Andrea Belotti.

Calciomercato Juve e Roma, il Valencia ci prova per Belotti

Come riportato in Spagna dal quotidiano ‘AS’, oltre alla Juventus ed alla Roma, dal campionato spagnolo sarebbe spuntata la concorrenza del Valencia per il ‘Gallo’ Belotti. Il nuovo tecnico Gennaro Gattuso avrebbe chiesto alla proprietà di sferrare un assalto decisivo per l’attaccante italiano, rimasto svincolato dopo la scadenza del contratto che lo legava al Torino.

Prima però la dirigenza dovrà liberarsi di Maxi Gomez, attaccante in uscita sul mercato in direzione Bruges. In attesa di intraprendere ufficialmente i contatti con l’entourage, Belotti ha è già venuto a conoscenza dell’interesse molto forte del Valencia.