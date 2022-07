Scambio alla pari: doppio addio alla Juventus

La Juventus potrebbe assistere a un doppio addio in un solo colpo: scambio alla pari e addio ai bianconeri

Il calciomercato della Juventus, seppur leggermente in ritardo rispetto alle avversarie, ha finalmente ingranato la marcia superiore e ora non si vuole fermare. I bianconeri dopo gli arrivi di giocatori importanti come Pogba, Di Maria e Bremer, devono ancora migliorare diversi punti nella rosa.

Sicuramente servirà un nuovo innesto sulla fascia sinistra difensiva, oltre a un altro attaccante da affiancare a Dusan Vlahovic. Ma in un solo colpo i bianconeri potrebbero veder sfumare due possibili obiettivi. Lo scambio li mette al tappeto.

Calciomercato Juventus, scambio Barcellona-Tottenham: bianconeri al tappeto

La Juventus ha ancora bisogno di diversi rinforzi per completare la rosa per la prossima stagione, così sul mercato si cercano ancora nuovi colpi. In un solo colpo però i bianconeri potrebbero veder sfumare due obiettivi.

Infatti, come riportato da ‘Ok Diario’, Tottenham e Barcellona potrebbero procedere allo scambio tra Memphis Depay, attaccante accostato anche alla Juventus, e Sergio Reguilon, terzino che i bianconeri monitorano da tempo. Con questo scambio alla pari la Juventus potrebbe dire addio a due obiettivi e cambiare i piani.