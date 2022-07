Svolta totale per l’Inter che è pronto ad accontentare le richieste del calciatore: la decisione è ormai presa

Possibile svolta per l’Inter sul fronte calciomercato. I nerazzurri valutano se e quali cessioni importanti portare a termine nelle prossime settimane di campagna trasferimenti. A due settimane dall’inizio del campionato e a un mese dalla fine del mercato estivo, Marotta e Ausilio hanno resistito finora alle richieste per i big di Inzaghi con il solo Perisic andato al Tottenham a parametro zero.

Tra i principali candidati all’addio c’è Milan Skriniar, a lungo corteggiato dal Paris Saint-Germain. Per lo slovacco però si prospetta una soluzione a sorpresa: la conferma all’Inter con rinnovo di contratto. Il difensore ha chiesto un prolungamento di contratto con ingaggio rivisto verso l’alto e la società potrebbe accontentarlo. Proprio su questo è stato il sondaggio pubblicato sull’account Twitter di Calciomercato.it: “Inter, Skriniar può restare ma chiede un rinnovo da top player: cosa dovrebbero fare i nerazzurri?”

Calciomercato Inter, rinnovo subito per Skriniar: il sondaggio

Le risposte hanno visto il prevalere di una linea chiara: l’Inter dovrebbe accontentare Skriniar e proporgli il rinnovo con ingaggio aumentato. La pensa così il 50% di chi ha risposto al nostro sondaggio su Twitter, mentre la cessione è caldeggiata dal 41,5%: il 22,9% pensa che la cessione per 70 milioni sia la scelta più gusta, mentre il 18,6% è pronto a dare via Skriniar anche per una cifra più bassa. Infine, l’8,5% è favorevole ad una conferma dello slovacco ma senza rinnovo.