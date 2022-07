Calciomercato Inter: addio Dumfries, il Chelsea ha già incassato il primo ok

Dopo aver mancato il grande obiettivo Koundé in difesa, il Chelsea è pronto a scatenarsi sul mercato in entrata

Il sorpasso inaspettato del Barcellona per Jules Koundé ha chiaramente spiazzato il Chelsea sul mercato. I ‘Blues’ lavoravano infatti da oltre un anno con il Siviglia per cercare di assicurarsi il forte centrale francese e speravano di poter comporre insieme all’arrivo di Koulibaly una retroguardia da sogno.

La zampata del Barcellona per l’ormai ex centrale del Siviglia ha però infranto gli obiettivi di mercato del Chelsea che adesso continua a lavorare molto forte in entrata anche in altri reparti del campo. Sulla lista del club londinese vi sono infatti diversi profili, tra questi anche il laterale dell’Inter Denzel Dumfries.

L’esterno olandese ha buon mercato in Premier League, dove anche il Manchester United del suo connazionale Erik ten Hag si è detto interessato al suo profilo. Nel caso dei ‘Red Devils’, però, dovrà prima uscire Wan-Bissaka, attuale titolare sulla corsia di destra dell’ex allenatore dell’Ajax.

Calciomercato Inter, il Chelsea si allontana per Dumfries

Stando alle ultime notizie di mercato riportate dalla ‘Bild’ in Germania, il Chelsea starebbe preparando un’offerta importante per Benjamin Pavard del Bayern Monaco. Il terzino francese, adattabile eventualmente anche come braccetto di una difesa a tre, avrebbe già dato la propria disponibilità ad un trasferimento a Londra da Thomas Tuchel.

Qualora la trattativa tra i due club per il terzino destro dovesse decollare e andare in porto, a quel punto il Chelsea direbbe con molta probabilità addio a Dumfries. Allo stesso tempo, però, con la cessione di Pavard non è escluso che il Bayern Monaco possa tornare dall’Inter per l’olandese, dopo averne sondato il profilo qualche mese fa senza però andare oltre il semplice interessamento.