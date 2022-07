In Israele la Roma di José Mourinho affronterà il Tottenham di Antonio Conte. Con la comitiva giallorossa presente anche Paulo Dybala

La Roma di José Mourinho parte alla volta di Tel Aviv, dove affronterà l’amichevole di prestigio contro il Tottenham di Conte sabato sera al ‘Sammy Ofer Stadium’.

Alla partenza per Fiumicino scendono dal pullman tutti i protagonisti tra cui Paulo Dybala e Nicolò Zaniolo, mentre ci sono tre assenze che rappresentano un chiaro ‘indizio’ di calciomercato. Infatti tra i convocati non sono presenti Carles Perez, Veretout e Shomurodov.

Da capire, a onor del vero se l’assenza di questi ultimi due sia legata a motivi di mercato o a qualche problema fisico. Il francese si è comunque allenato questa mattina, ma va sottolineato che la moglie Sabrina è in uno stato avanzato della gravidanza e dunque l’assenza potrebbe essere legata a questo. Ieri comunque l’amichevole contro l’Ascoli si è svolta a porte chiuse e non sono stati condivisi nemmeno gli highlights del match, dunque su eventuali problemi fisici non si hanno novità.

Dunque tre indizi per il futuro della Roma potrebbero essere arrivati da questa partenza, con Tiago Pinto intento a sfoltire la rosa giallorossa. In pole per lo spagnolo c’è sempre il Celta Vigo, club della Liga che vorrebbe prelevarlo in prestito. Ma nei giorni scorsi c’è stato anche un sondaggio del Torino.