Calciomercato Milan, chiusura a un passo: firma fino al 2027

Il Milan è pronto a chiudere un’importante operazione sul calciomercato. Il difensore è pronto a firmare un contratto fino al 2027

Il Milan ha vinto lo scudetto, ma molti non danno più tanto peso a quanto successo. E probabilmente è a causa di un calciomercato che fa tanta fatica a sbloccarsi.

Sven Botman non è arrivato e per il momento neppure Renato Sanches, mentre per Charles De Ketelaere la trattativa va avanti e nella speranza che si possa chiudere in tempi brevi. Insomma, non sono stati due mesi così esaltanti per i rossoneri, ma ora arriva una notizia che di certo piacerà ai tifosi. E riguarda Fikayo Tomori, uno dei grandi protagonisti dello scudetto conquistato e ai danni dell’Inter.

Calciomercato Milan, Tomori a un passo dal rinnovo

Secondo quanto riporta ‘Sky’, infatti, proprio Tomori è a un passo dal rinnovo di contratto con il club milanese. La volontà del centrale è chiara ed è quella di prolungare l’attuale accordo in scadenza nel 2025, la stessa del Milan. I colloqui per il rinnovo sono iniziati a maggio scorso e nelle prossime settimane potrà arrivare la fumata bianca definitiva. Il nuovo contratto dovrebbe terminare nel 2027.