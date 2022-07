Il Milan continua a insistere per De Ketelaere, arriva un ulteriore indizio sulla possibile conclusione a breve della trattativa

La lunghissima telenovela che coinvolge il Milan e Charles De Ketelaere si avvicina alla conclusione. I rossoneri hanno puntato con decisione sul fantasista belga come colpo per la trequarti e sperano di consegnarlo al più presto a Pioli.

Come raccontato stamattina da Calciomercato.it, il Bruges vorrebbe da parte del Milan un altro piccolo sforzo sotto forma di aumento della parte fissa e aggiunta di un paio di bonus. La sensazione generalizzata è comunque quella di ottimismo, per arrivare a chiudere quanto prima. Un finale che vorrebbero tutte le parti in causa e che potrebbe trovare conferma in un ulteriore indizio. De Ketelaere, infatti, non è presente quest’oggi agli allenamenti del Bruges. L’addio ai nerazzurri e la conseguente partenza verso Milano, dunque, potrebbero avvenire a breve.