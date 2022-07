La Juventus è a caccia di un altro attaccante che possa completare il reparto con qualità ed esperienza. Memphis Depay stuzzica ma gli ostacoli non mancano

Nei giorni scorsi la Juventus è scesa in campo in amichevole contro il Barcellona, sfida finita 2-2 e che ha messo in luce Kean da una parte e Dembele dall’altra. È però un altro l’attaccante che potrebbe riavvicinare il club bianconero a quello blaugrana. Si tratta di Memphis Depay, scadenza 2023, divenuto una vera e propria grana per la società di Laporta alla luce di un futuro tutt’altro che definito.

Il calciatore olandese è ancora determinato a restare al Barça anche se Xavi e Alemany hanno comunicato all’attaccante olandese che non fa parte dei piani del club e che gli faciliteranno l’uscita. Una immobilità quella dell’attaccante ex Lione che ha già fatto perdere ai catalani circa 30 milioni visto che il Siviglia lo aveva messo nel mirino, alla luce della necessità di potenziare l’attacco.

Calciomercato Juventus, Depay via da Barcellona ma preferisce la Premier

Depay resta dunque una preoccupazione per il Barcellona in quanto per ora non pare intenzionato a partire facilmente: Xavi però non lo gradisce e il club ha bisogno di monetizzare e alleggerire anche il monte ingaggi. L’olandese è inoltre chiamato a giocare con continuità anche per arrivare al meglio al Mondiale in Qatar motivo per cui potrebbe anche valutare un addio ma solo ad ottime condizioni.

In questo quadro, secondo quanto evidenziato da ‘ElNacional.cat’ il club più interessato è la Juventus, che ha da rimpolpare ancora l’attacco con un altro calciatore di esperienza e qualità per Allegri. I bianconeri hanno provato ad ingaggiare Depay, ma stando alla stessa fonte il calciatore è più interessato alla Premier League, da dove ha ricevuto la chiamata dal Tottenham di Antonio Conte. Al momento, il giocatore ha già scartato l’opzione del Siviglia, e la strada inglese sembrerebbe la preferita.