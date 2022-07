Non solo Skriniar nel mirino delle big europee: l’Inter potrebbe addirittura incassare fino a 115 milioni di euro. Tutti i dettagli

Sono i giorni di Milan Skriniar in casa Inter. Come raccontato da Calciomercato.it, proseguono i contatti col PSG, senza però alcun incontro in programma, come era invece circolato nelle ultime ore.

La richiesta dei nerazzurri non è cambiata, ed è di 70 milioni di euro per il difensore slovacco. “Abbiamo l’obbligo di fare una squadra competitiva e il dovere di guardare l’equilibrio economico-finanziario. Skriniar è un giocatore fortissimo, assolutamente. Non necessariamente deve essere messo sul mercato, assolutamente no. Abbiamo avuto nelle settimane precedenti delle richieste per Skriniar, ma tutto verrà valutato. Fa parte di quelle che sono le dinamiche, il tifoso deve stare tranquillo perché la squadra sarà sempre competitiva nel rispetto della fiducia che ci hanno dato”. Negli scorsi giorni Marotta ha voluto rassicurare i tifosi dell’Inter. Tuttavia, di fronte ad un’offerta da almeno 70 milioni, il club nerazzurro non potrà dire di no al Paris Saint-Germain o alle altre pretendenti. Come il Chelsea di Tuchel.

Calciomercato Inter, può essere sacrificato anche Dumfries

C’è ancora distanza economica tra Inter e PSG per Skriniar. Non solo i parigini però: come confermato da ‘Tuttosport’, infatti, sul centrale può piombare anche il Chelsea, che è alla ricerca di un altro difensore da affiancare a Koulibaly. E oltre allo slovacco, i ‘Blues’ avrebbero messo nel mirino anche Denzel Dumfries per la fascia destra: il laterale olandese può partire per 45 milioni di euro. Due giocatori sui quali Inzaghi vorrebbe contare per questa stagione e che di certo non sarebbe felice di perdere… Staremo a vedere.