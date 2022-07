Il Barcellona ha trovato l’accordo: ora è UFFICIALE

Il Barcellona ha annunciato di aver trovato l’accordo per un nuovo colpo: si attendono visite mediche e firme

Il Barcellona compra ancora. Dopo gli arrivi a zero di Christensen e Kessie e il colpo Lewandowski, il club blaugrana ha chiuso un altro accordo.

Come annunciato dalla società catalana, è stato trovato l’accordo con il Siviglia per il trasferimento alla corte di Xavi di Jules Olivier Kounde. Il calciatore si dovrà ora sottoporre alle visite mediche di routine e, una volta superate, potrà firmare il contratto che lo legherà al Barcellona. L’accordo, in attesa delle cifre ufficiali, sarebbe stato trovato per una somma vicino ai sessanta milioni di euro.