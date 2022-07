Risposte importanti per Stefano Pioli nella sfida tra Wolfsberger e Milan: finisce 0-5 per i rossoneri in Austria

Una ‘manita’ che lascia segnali positivi. Dopo la sconfitta in Ungheria il Milan stravince contro il Wolfsberger in Austria. Finisce 5-0 per i rossoneri la gara giocata a Klagenfurt, con due reti siglate nel primo tempo e tre nella ripresa.

Buone risposte da tutta la squadra per il tecnico Stefano Pioli. Il tecnico ha schierato quasi tutti i titolari, proponendo Rebic prima punta e Adli alle sue spalle, spalleggiato da Leao e Saelemaekers, con Krunic e Bennacer in mezzo al campo. Ottima prova in particolare del portoghese, autore di un bellissimo primo gol e del giovane francese ex Bordeaux, che ha siglato l’assist per il gol di Rebic e ha firmato il quarto gol rossonero. Le altre reti sono state segnate da Messias e Gabbia, nella ripresa.

Wolfsberger-Milan 0-5: Leao 39′, Rebic 41′, Messias 57′, Adli 60′, Gabbia 66′.