Maurizio Costanzo è intervenuto in esclusiva a Tv Play per parlare della Roma nel Dybala-day. Ecco tutte le sue dichiarazioni

“Se la Roma potrà puntare allo Scudetto? Non voglio nemmeno pensarci…”. Così Maurizio Costanzo in esclusiva ai microfono di Calciomercato.it e in onda su Tv Play a proposito delle ambizioni della Roma nel giorno dedicato a Paulo Dybala.

DYBALA DAY – “E’ talmente una bella giornata, però mi viene da dire che se non ci fosse Mourinho non avremmo queste belle giornate. Alla Roma vengono perché c’è lui. I tifosi romanisti hanno anche bisogno di risultati, quindi Dybala con Mourinho e gli altri con Pellegrini in testa ce li devono dare. Dybala è un grande acquisto, fa impazzire i tifosi romanisti”, ha sottolineato Costanzo.

SCUDETTO – “Forse la favorita è la Juventus, ma chi se ne frega… Non voglio pensarci, voglio pensare ai nostri risultati”.

In conclusione Costanzo ha ‘esaltato’ il lavoro svolto finora alla Roma da José Mourinho: “Sta facendo un’infinità di bene a questa Roma, ce ne accorgeremo quando non ci sarà più quanto sta facendo bene”.