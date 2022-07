Il Napoli si muove in attacco, azzurri che vanno all’assalto per l’erede di Dries Mertens: presentata l’offerta

L’ufficialità dell’addio di Dries Mertens chiude un’era per il Napoli, che deve trovare un giocatore in grado di ricoprire le stesse caratteristiche, o comunque simili, a quelle del belga. Certo sarà difficile immaginare, da subito, un impatto paragonabile, ma l’idea degli azzurri in merito sembra piuttosto chiara.

Il prescelto sarebbe Giacomo Raspadori, su cui la ‘Gazzetta dello Sport’ conferma l’interessamento dei partenopei, anche per la sua duttilità. Per il giocatore del Sassuolo sarebbe pronta una offerta da 25 milioni di euro. Il classe 2000, inoltre, non sarebbe alternativo a Simeone, il cui arrivo a Napoli è molto vicino, come raccontato da Calciomercato.it. In caso di cessione di Ounas e Petagna, potrebbero arrivare entrambi.