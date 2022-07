Lazio, accordo ormai raggiunto: la situazione si sblocca e il doppio affare è ormai prossimo alla conclusione

La situazione è pronta a sbloccarsi. La Lazio, dopo Luis Maximiano, è pronta ad accogliere un nuovo portiere, Ivan Provedel. L’estremo difensore friulano è pronto a lasciare lo Spezia per approdare nella capitale e svolgere il ruolo di secondo alle spalle dell’estremo difensore portoghese.

Come riferisce ‘Sky Sport’, la Lazio ha raggiunto l’accordo con lo Spezia sulla base di 2,5 milioni di euro. A sua volta i liguri sono riusciti a trovare il sostituto dell’estremo difensore. A La Spezia si trasferirà infatti Dragowski, che dopo l’approdo di Gollini rappresentava un esubero nella rosa della Fiorentina. Vincenzo Italiano ha infatti scelto di puntare su Terracciano come secondo portiere. Il polacco sarà quindi il nuovo titolare di Luca Gotti: la trattativa con i viola si è sbloccata e l’affare permetterà dunque sia a Dragowski di trasferirsi in Liguria che a Provedel di approdare in biancoceleste.