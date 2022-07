Marotta all’angolo: “L’Inter vende anche Lautaro”

L’annuncio su Lautaro Martinez spaventa i tifosi nerazzurri, nonostante le ultime rassicurazioni ufficiali sul calciomercato dell’Inter

E’ stato un mercato sin qui particolarmente controverso per l’Inter e per i suoi tifosi. Dopo aver letteralmente rubato la scena del campionato italiano lo scorso mese con cinque acquisti ufficializzati, in una sola settimana si è vista sfumare le suggestioni Dybala e Bremer che avevano fatto sognare i tifosi nerazzurri.

Soprattutto il mancato approdo di Gleison Bremer, soffiato dalla Juventus con un rilancio superiore rispetto all’offerta che all’Inter aveva presentato al Torino, ha radicalmente cambiato i piani del mercato nerazzurro. Dopo aver trattato per settimane la cessione di Milan Skriniar con il Paris Saint Germain, infatti, la posizione del club interista sul centrale slovacco è ufficialmente cambiata.

Nell’intervista rilasciata pochi giorni fa, lo stesso Marotta aveva rassicurato i tifosi nerazzurri sulla permanenza di Skriniar, ammettendo di aver avuto delle richieste nelle settimane precedenti, ma che in questo momento il centrale dell’Inter ‘non necessariamente dev’essere messo sul mercato’.

Calciomercato Inter, l’annuncio su Lautaro spaventa i tifosi

Se è vero che l’Inter farà di tutto per bloccare ulteriori cessioni, blindando dunque Milan Skriniar in questo mercato, va anche ricordato che la stessa dirigenza nerazzurra dovrà garantire alla proprietà un attivo da 60 milioni di euro da mettere a segno entro il prossimo 30 giugno 2023.

A tal proposito, il noto giornalista Alessandro Vocalelli sulle frequenze di ‘Radio Radio’ ha spiegato che il mercato nerazzurro, in realtà, potrebbe ancora soffrire la cessione di un big della rosa di Simone Inzaghi. Questo il suo annuncio: “Se arriva un’offerta assurda, l’Inter vende anche Lautaro. In certe situazioni Marotta non può più decidere”.