Inter, assalto a Dzeko: confermata l'indiscrezione di CM.IT

L’Inter si concentra sulle uscite, in questa fase del calciomercato. Il bomber è entrato nel mirino della big europea: ecco come stanno le cose

L’Inter prepara la nuova stagione, ma con alti e bassi che preoccupano i tifosi sul calciomercato. Dopo aver firmato colpi come Romelu Lukaku e Henrikh Mkhitaryan, i nerazzurri hanno perso Gleison Bremer, e anche Paulo Dybala, andato alla Roma.

L’arrivo della Joya è stata spesso associata alle cessioni in attacco, da Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti fino ad arrivare a uno tra Edin Dzeko e Joaquin Correa. E ora proprio per il bomber bosniaco qualcosa si sta muovendo sul calciomercato. Infatti, come vi abbiamo riportato in esclusiva negli ultimi giorni, il Borussia Dortmund sta cercando Dzeko come sostituto di Haller, a cui è stato diagnosticato un tumore ai testicoli e ancora non si sa quando tornerà in campo. Ora arriva anche un’altra conferma.

Il Borussia Dortmund vuole Dzeko, ma l’Inter non molla

Nella rosa dei nomi per l’attacco dei gialloneri, infatti, c’è proprio Dzeko. A dirlo è anche ‘Sky DE’, secondo cui la rosa dei possibili sostituti di Haller è composta da quattro nomi. L’Inter, però, come vi abbiamo riportato negli ultimi giorni, non vorrebbe privarsi del bomber, ritenuto importante da Simone Inzaghi per il suo progetto. E inoltre il bomber dovrebbe ridursi l’ingaggio. Vedremo, quindi, come andrà a finire, ma in uscita per i nerazzurri restano Sanchez e Pinamonti, interessamenti a parte.