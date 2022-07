Juventus, decisione presa su Rabiot: l’annuncio UFFICIALE

La Juventus prende una decisione ufficiale su Adrien Rabiot, il comunicato dei bianconeri che riguarda il centrocampista francese

Giocatore molto apprezzato da Massimiliano Allegri, ma che nella Juventus non ha mai espresso appieno il suo potenziale. E con un futuro, a un anno dalla scadenza del contratto, in bilico. Al punto che si parla anche di lui tra i nomi in uscita tra i bianconeri. Scenari ancora tutti da definire per Adrien Rabiot.

Intanto, arriva una prima decisione ufficiale sul giocatore francese. Rabiot non ha preso parte alla tournée della Juventus negli Stati Uniti, rimanendo a Torino. Per lui saranno comunque giorni di lavoro e il club ha appena annunciato che è stato aggregato al ritiro dell’Under 23 bianconera allenata da Massimo Brambilla. La selezione giovanile dei piemontesi si allenerà per una settimana al centro sportivo di Rovetta, in provincia di Bergamo, per la precisione da oggi a sabato 30 luglio.