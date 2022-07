Lo stop di Paul Pogba preoccupa i tifosi della Juventus. Ecco le reazioni social dopo il problema accusato in allenamento

La Juventus è in apprensione per le condizioni di Paul Pogba. Il centrocampista francese ha lasciato anzitempo l’ultimo allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri.

Si tratterebbe di un piccolo fastidio al ginocchio destro, in attesa di nuovi aggiornamenti. È probabile che il giocatore debba restare uno o due giorni a riposo. Nelle prossime ore verrà valutata l’entità del problema, ma in casa Juventus prevale l’ottimismo e per il momento non sono previsti esami. I tifosi, però, sono già preoccupati alla luce delle ultime, travagliate, stagioni del francese al Manchester United.

Infortunio Pogba, le reazioni dei tifosi sui social

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

Spiace iniziare già ad aver ragione su #Pogba.

Ma voi gli ultimi 3 anni non c’eravate o dormivate? — Giacomo Concas (@GiacomoConcas) July 24, 2022

Pogba già rotto dopo 2 allenamenti, voglio vedere che succede se si sfascia anche Di Maria che è fatto di cristallo — rosso (@RossoAIIenatore) July 24, 2022

ah ma io ho letto solo ora della notizia di pogba, iniziamo proprio bene, voglio crepare — аnna🐙 (@chiesaxj) July 24, 2022

Già si è rotto pogba. Siamo già a due dopo neanche 15 giorni di ritiro. — #AllegriOut (@Fra_tf91) July 24, 2022