Ansia Juventus, si ferma Pogba: ecco le sue condizioni

La Juventus subito in apprensione per le condizioni di Paul Pogba. Il centrocampista francese si è fermato in allenamento

È scattato l’allarme in casa Juventus al termine dell’ultimo allenamento svolto negli Stati Uniti dalla squadra di Massimiliano Allegri. A fermarsi è Paul Pogba.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, nel corso della seduta pomeridiana il centrocampista francese è stato costretto a fermarsi ed è uscito dal campo zoppicando. Il suo allenamento è terminata anzitempo: l’ex Manchester United ha smesso di correre improvvisamente, subito dopo un esercizio sulla tecnica, chiedendo l’intervento dei sanitari.

È rientrato negli spogliatoi aggrappato a due uomini dello staff, con il ginocchio destro zoppicante. Stando alle primissime indiscrezioni provenienti dagli States, si tratta di un piccolo fastidio al ginocchio destro. È probabile che il giocatore debba restare uno o due giorni a riposo. Nelle prossime ore verrà valutata l’entità del problema, ma in casa Juventus prevale l’ottimismo e per il momento non sono previsti esami.