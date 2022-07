Il tecnico ha parlato chiaro, per lui non c’è spazio e deve trovarsi un’altra squadra: occasione per le big di Serie A

La strada è già tracciata, l’addio soltanto una questione di tempo. Il Barcellona ha le idee chiare e Xavi non ha intenzione di cambiare idea.

Come si legge su ‘as.com’, il tecnico blaugrana ha avuto un confronto con Memphis Depay durante il quale ha raccontato il suo punto di vista sull’attaccante olandese. Xavi ha spiegato che con gli arrivi di Lewandowski e Raphinha ed il rinnovo di Dembele, lo spazio per l’ex Manchester United sarà ridotto al minimo. Proprio per questo lo stesso allenatore ha consigliato a Dembele di trovarsi una nuova squadra. Un ‘consiglio’ che potrebbe far comodo anche alle big di Serie A.

Calciomercato Juventus e Milan, occasione Depay

Depay è un calciatore da tempo nel mirino delle società del nostro campionato. L’olandese potrebbe essere utile a Juventus e Milan. I bianconeri sono ancora alla ricerca di un calciatore che possa essere un’alternativa a Vlahovic, mentre i rossoneri hanno la necessità di rinfoltire il proprio reparto avanzato.

Un’occasione che valutare per i due club italiani considerato che il Barcellona, anche in virtù della scadenza di contratto nel 2023, è disposto a lasciare partire Depay davanti ad una proposta tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il 28enne non interessa però soltanto in Italia: il suo nome piace anche in Premier League.