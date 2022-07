La Juventus deve ancora completare il suo mercato e c’è bisogno di un’altra punta: i bianconeri avrebbero fatto un’offerta per il top player

Al momento la Juventus è ancora una squadra da lavori in corso. Bremer, Pogba e Di Maria, aggiunti ai giovani come Gatti e i talenti della cantera, sono senza dubbio colpi importantissimi, ma che non bastano. I bianconeri hanno ancora qualche lacuna, numerica e non solo, anche in attacco.

Ad Allegri servono ancora diversi innesti, come uno o due esterni offensivi e ovviamente un vice-Vlahovic. Di nomi in queste settimane ne sono circolati parecchi, dalla conferma di Moise Kean a Marko Arnautovic del Bologna e poi la solita pista Morata, oltre a Werner del Chelsea. Lo spagnolo è con l’Atletico Madrid, si sta allenando, Allegri lo vorrebbe per completare il reparto avanzato con un profilo di totale affidabilità. Ma fino ad ora le società non si sono messe d’accordo sulle cifre dopo i due anni di prestito. Dalla Spagna nel frattempo è tornato di moda un nome potenzialmente ideale per la Juventus, sia per caratura tecnica, di esperienza e caratteristiche fisiche.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: offerta formale per Firmino

Si tratta di Roberto Firmino, calciatore del Liverpool che lo scorso anno ha avuto poca continuità un po’ per qualche stop, un po’ per le scelte di Klopp che lo ha mandato in campo non sempre da titolare. E anche i numeri non sono stati il massimo, anche se per il manager tedesco è stato spesso fondamentale per gli equilibri tattici. Con scadenza 2023, però, Firmino va verso l’addio ai Reds dopo sette anni di successi e di spettacolo con il tridente Salah-Mane. L’addio del senegalese in direzione Bayern ha chiuso ulteriormente il ciclo. Soprattutto ora che è arrivato Darwin Nunez, dopo l’acquisto di Luis Diaz, il Liverpool sta cambiando pelle e il brasiliano dovrebbe andare via lasciando il solo Salah. Vista la situazione contrattuale, il Liverpool è orientato a cederlo per una cifra abbordabile, circa 25 milioni di euro, monetizzando il suo addio.

Secondo ‘fichajes.net’, al momento la meta più probabile per Firmino sarebbe proprio la Juventus che avrebbe presentato addirittura un’offerta formale da 23 milioni di euro. Una cifra che non è ancora quella che vorrebbero gli inglesi, ma che i bianconeri – secondo il media spagnolo – potrebbero alzare per chiudere la trattativa. L’operazione sarebbe comoda per tutti, anche perché Firmino avrebbe già dato il via libera, visto che vuole giocare per conquistarsi il Mondiale e con Nunez sarebbe più complicato. Con Vlahovic se la potrebbe giocare o giocare in altre zone dell’attacco.