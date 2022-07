Cristiano Ronaldo ‘bloccato’ dalla Juventus, l’intreccio a sorpresa

I destini di Cristiano Ronaldo e della Juventus tornano a incrociarsi, la mossa dei bianconeri che coinvolge il portoghese

E’ un calciomercato decisamente atipico, segnato dalle difficoltà economiche di questi anni dovute alla pandemia. Che riguardano squadre ma anche grandi giocatori, e le sorprese non stanno mancando. E in bilico ci sono anche personaggi di primo piano come Cristiano Ronaldo.

Il ritorno del portoghese al Manchester United è stato più complesso del previsto e l’annata vissuta ai ‘Red Devils’ è stata avara di soddisfazioni. Ad Old Trafford, situazione che rischia di farsi ulteriormente tesa con l’avvento in panchina di Ten Hag. Il feeling tra CR7 e l’allenatore olandese non sembra poter sbocciare, il giocatore non vuole rinunciare al palcoscenico della Champions League e come noto si sta guardando intorno. Con una pista che sta prendendo maggior consistenza rispetto alle alte, ma che si fa complicata per colpa…della Juventus.

Juventus, rispunta il nome di Griezmann

Cristiano Ronaldo sarebbe intrigato dalla possibilità di giocare con l’Atletico Madrid di Simeone. Il ‘Mirror’ riferisce della possibilità di essere ceduto in prestito dallo United per una stagione per poi tornare ad Old Trafford. Ma i ‘Colchoneros’ hanno bisogno di fare spazio in rosa e nel monte ingaggi. Il sacrificato nei piani dei madrileni sarebbe Antoine Griezmann, secondo il ‘Times’, ma è difficile piazzare il francese, anche per via del suo ingaggio particolarmente oneroso. Per di più, le ‘petit diable’ non viene da una annata esaltante, di ritorno dal Barcellona – 8 reti e 7 assist, decisamente lontano dai suoi numeri migliori. Ecco perché sia il Psg che la Juventus lo snobbano, ‘bloccando’ di fatto, per adesso, Cristiano Ronaldo.