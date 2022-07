C’è già l’accordo: ecco il futuro numero 9(0) dell’Inter

Si lavora già, in casa Inter, al futuro dell’attacco nerazzurro: accordo trovato con largo anticipo, i dettagli

Nonostante gli smacchi incassati a inizio settimana per Dybala e poi per Bremer, il mercato dell’Inter rimane di alto profilo. I nerazzurri vogliono a tutti i costi rifarsi, in questa stagione, e riprendersi il titolo di campioni d’Italia dopo averlo ceduto ai ‘cugini’ del Milan.

Gli acquisti messi a segno dalla dirigenza hanno regalato a Inzaghi rinforzi di grande spessore. Squadra al lavoro per presentarsi al meglio al via del campionato, anche sul mercato in ogni caso si continua a essere in fervente attività. E c’è già l’accordo, in vista del futuro, per una mossa importante in attacco.

Inter, accordo già trovato per il futuro di Lukaku

Lukaku è tornato in nerazzurro, dopo l’addio di un’estate fa, in prestito dal Chelsea. Su di lui vuole contare la dirigenza a lungo termine e ci sarebbero già i termini dell’intesa con i ‘Blues’ per quanto riguarda il centravanti belga. Secondo il ‘Sun’, infatti, a Londra sarebbero già intenzionati a rinnovare il prestito per una seconda stagione consecutiva, dunque anche per l’annata 2023/2024. Una notizia che permette già all’Inter una certa serenità in prima linea e di programmare con calma le mosse in altri reparti.