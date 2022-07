Serie A global partner di Social Football Summit, a fine settembre l’evento

Nuova edizione del Social Football Summit con la partnership della Lega Serie A, appuntamento a fine settembre: i dettagli

La Serie A al centro delle nuove tendenze e dell’innovazione dei contenuti applicata al calcio. Per il quarto anno consecutivo, la nostra Lega calcio è global partner del Social Football Summit, giunto alla quinta edizione. Un evento che raccoglie tutte le novità principali della Football Industry, in una cornice di incontri fondamentale per generare nuove opportunità di sviluppo.

Anticipato per la presenza in calendario dei Mondiali in inverno, l’evento si terrà il 27 e 28 settembre nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma. Verranno accolti oltre 180 tra top speakers nazionali e internazionali e stakeholders del settore. Previsti 50 panel, 2 stage, 3 sale dedicate, 1 Innovation Park e 1 Area Networking e 1 Spazio per Masterclass, per una esperienza ‘immersiva’ all’interno dell’Olimpico. Durante la cena di gala del 27 settembre, ci saranno i Football Summit Awards, in cui saranno consegnati 12 premi a protagonisti del mondo del calcio nella stagione 2021/2022.

Grande soddisfazione da parte del presidente di Lega, Lorenzo Casini, che spiega: “La Lega Serie A ha accompagnato fin dagli inizi la crescita di questa iniziativa che, oggi più che mai, può rappresentare un punto di riferimento per lo scambio di buone pratiche e lo sviluppo di nuovi progetti digitali legati al calcio. Tutto questo per favorire la diffusione anche dei principi e dei valori sociali che sono alla base dello sport e, più in generale, della collettività”. Gli fa eco Gianfilippo Valentini, fondatore del Football Social Summit, che dichiara: “Siamo orgogliosi di confermare la Global Partnership con Lega Serie A. Da anni stiamo collaborando per creare un evento che sia un riferimento internazionale, puntando sulla competenza dei nostri partner e sull’importanza del nostro campionato. E’ strategico e fondamentale, nel percorso di crescita di SFS, il rapporto che si sta consolidando con Lega Serie A”.